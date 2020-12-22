新冠肺炎疫苗預計在2021年問世，許多國家領袖都表態要帶頭接種疫苗，我國正副總統是否也要帶頭接種新冠肺炎疫苗？總統府發言人張惇涵表示，包括疫苗接種在內，只要有助於整體防疫的推動，總統及副總統都願意配合相關安排，一切均由醫療團隊及中央流行疫情指揮中心專業評估及專業判斷。

張惇涵也說，總統和副總統不會因為其身份而有特殊待遇，也認為應該讓長者、高風險族群、第一線的醫護及防疫人員能夠有優先施打的機會，強化防疫的安全網絡。

若有疫苗願施打？府：總統副總統願配合相關安排
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(工商 )

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