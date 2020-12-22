不受疫情影響，順天建設集團旗下的「順天環匯酒店」，連續第3年邀請「一粒麥」課輔班師生及家長前來飯店舉辦慈善耶誕晚會，提前歡慶耶誕節，22日晚在飯店精心準備的美味且健康的耶誕大餐、精彩魔術表演及耶誕禮物陪伴下，小朋友們個個開心不已！

順天環匯酒店自2019年開幕以來，以「A Home Away From Home」的品牌精神持續投入企業社會責任，不僅是做為每一位旅客在台中的家，也是在地弱勢族群的臨時避風港。

今年該飯店以「Huan迎回家」為主題，今日舉辦慈善耶誕晚會，再度邀請「一粒麥」課輔班師生及家長、飯店房客、行政公寓月租客與順天建設主管等約60位，一同於耶誕及跨年前夕提前慶祝。

順天環匯酒店總經理林信誠表示，雖然今年觀光旅遊業受疫情影響甚鉅，但愛心不能間斷，取之社會、用之社會，持續不斷投入及落實社會企業責任，是順天建設集團及順天環匯酒店長期經營的一大目標。

林信誠說，在2020年耶誕前夕，在飯店精心準備的美味且健康的耶誕大餐、精彩魔術表演及耶誕禮物陪伴下，希望能讓來自「一粒麥」的每位學童再度能擁有一個溫馨、快樂的耶誕節。

順天環匯酒店不僅舉辦慈善耶誕晚會，今年也連續第二年贊助由知名棒球球星周思齊所發起的「球芽基金」、贊助大愛電視台「圓夢心舞台」拍攝及住宿等，希望能夠繼續扮演領航者的角色，讓更多企業投入企業社會責任CSR活動。

(工商 )