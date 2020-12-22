有網友昨(21日)發現，賣場內冰櫃中只剩下抹茶口味，一旁的花生、芝麻都被一掃而空。(圖擷取自新·路上觀察學院)

昨(21日)是一年一度的冬至，不少人會應景的吃湯圓，不過一名網友卻在超市發現奇景，只見冰櫃中的湯圓被一掃而空，唯獨留下綠色的抹茶口味被排擠，讓原PO忍不住替冰箱裡的湯圓發聲，「孤單寂寞，覺得冷」，照片發出後讓大批網友笑翻，「抹茶錯了嗎」。

原PO昨日在臉書社團「新·路上觀察學院」上貼出一張照片，並為照片下了註解「孤單，寂寞，覺得冷」。只見冰櫃中芝麻、花生以及紅豆口味的湯圓都被一掃而空，相較之下，只剩抹茶口味獨守這麼大空間，顯得格外可憐。

照片發出後，不少網友指出抹茶湯圓口味太獵奇，不少人分享，「全部口味都吃過，這個真的非常難吃，抹茶控表示這不是抹茶」、「甜湯圓我只承認花生和芝麻」、「花生唯一真理，不服來戰」、「那個口味真的母湯」、「包餡湯圓除了芝麻和花生其他都是邪教！」還有網友巧妙形容形容，「海水退了，就知道誰沒穿褲子」。

不過，還是有網友指出，抹茶口味的吃起來相當不錯，「煮熟之後放冷就變抹茶麻糬，還行啦」、「雖然會苦苦的，但還不難吃」、「很好吃啊為啥滯銷」、「抹茶湯圓就是要配牛奶和蜜紅豆啊，超好吃」、「我全包了哈哈，昨天吃覺得美妙」、「可是我覺得抹茶很好吃欸」。此外，兩派說法差距大，讓網友不禁好奇發問，「這東西到底有多難吃」。

(中時新聞網)