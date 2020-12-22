朝野24日要在立法院進行萊豬表決大戰前夕，國民黨智庫明天將公布最新民調。據悉，在政黨支持度方面，國民黨與民進黨分別是19％、22.6％，兩黨差距3.6％，比上月的4.1％拉近，不過整體顯示往中立或不表態的民眾較上月增加近1成，中壯年受訪者更激增近2成。黨務人士解讀，此舉代表民進黨強行開放萊豬，確已激起多數民眾反感，「討厭民進黨」的氛圍正在發酵，民間「挺民進黨獨大」已被打破。

根據國民黨智庫民調，今年6月份國民黨政黨支持度落後民進黨達19.2％，這半年逐漸縮小，11月下旬顯示民進黨24.7％、國民黨 20.6％，差距4.1％；上周完成的本月民調，民進黨剩22.6％、國民黨剩19％，兩黨都下滑，但差距又縮小到3.6％，且國民黨減少的數字在誤差範圍。國民黨認為，這是民間已普遍認為民進黨政府太一黨獨霸，漸漸出現「討厭民進黨」的氛圍。

不過黨務人士也說，值得注意的是，民進黨支持度雖嚴重下滑，但國民黨也未明顯提升，反倒往中立、不表態的比例明顯增加，從11月的36.1％，在本月增加到45.8％，差距近1成，尤其30至39歲、40至49歲都增加近2成最高，20至29歲也增加近1成。他認為可能是立院黨團丟豬內臟等抗爭手段也讓部分民眾無法接受，顯示國民黨仍有爭取更多民眾支持的空間。

對於民進黨昨公布「2020台灣總體表現」民調，政黨支持度呈現民進黨31.4％、國民黨16.2％，兩黨差距15.2％；民進黨發言人顏若芳解讀國民黨近來美豬議題等較激進的政治攻防，無助提升政黨支持度的提升。國民黨黨務人士則認為不可能差距這麼大，還酸說：「從民進黨的動作，就知道什麼叫『夜行者吹哨壯膽』了。」

據悉，國民黨智庫明天將公布的民調，除了政黨支持度，也包括萊豬及核食議題。在萊豬方面，除了先前民調有近七成民眾反對開放萊豬之外，這次民調進一步詢問民眾對於衛福部長陳時中所說「萊豬不等於毒豬」、「標示瘦肉精含量恐有歧視」等發言有何感想，結果顯示，民眾對於此類發言都有過半以上表達不認同。

在開放核食方面，也有高達七成四的民眾不贊成開放，並對駐日代表謝長廷指「不要讓挺台的日本政治家沒面子」等相關言行，都表達高度不認同。此外，也有六成二的民眾不相信政府在開放核食之後，有能力為民眾的食安把關。

(中時 )