在美國國務卿蓬佩奧不久前做出「台灣一直不是中國的一部分」公開表態後，北京也大力強化其「台灣是中國一部分」的「一中原則」敘事。專家分析稱，大陸這場反宣傳戰意味著北京將在拜登上台後，要求新總統再次確認美國的「一中政策」沒有改變，如此一來台灣可能會感到不悅，但拜登顯然沒有別的選擇。

《美國之音》報導說，美國新舊政府交替後，北京將會要求新總統拜登再次確認美國的「一中政策」及美中三個聯合公報仍然是美中關係的基礎。但也有專家認為，美國必須同時加大對台灣的支持，以對抗大陸的政治宣傳戰。

報導說，自蓬佩奧在專訪中說出「台灣一直不是中國的一部分」，引來北京當局連番撻伐，大陸國台辦一連3天在其官方微博帳號上推出5篇名為「台美勾連 註定失敗」的系列圖卡，以問答方式宣傳其「一中原則」，說明美中三個公報與聯合國通過的2758號決議內涵。

北京的說辭和美國官方立場顯然不一致，前美國國防部主管軍力發展的副助理部長科爾比(Elbridge Colby) 認為，美國對台灣主權不持立場，蓬佩奧上述談話的用意在頂回中國關於「台灣是中國一部分」的敘事，是要讓人們理解為什麼美國可能要冒著風險來防衛台灣。大衛森學院政治學教授任雪麗(Shelley Rigger)則認為，蓬佩奧的說法將為美國新政府帶來困難，因為北京會把拿它用來對付拜登。

報導說，拜登擊敗川普後，許多分析人士的普遍預期美中之間的互動以及拜登對台灣的做法將和川普有所不同。喬治華盛頓大學教授薩特(Robert Sutter)說，北京將會在拜登上台後，要求新總統再次確認美國的一中政策沒有改變，只要拜登想要將已經跌至谷底的美中關係穩定下來，他就可能別無選擇。

薩特表示，美國兩黨對台灣的支持非常強勁，也認定是北京在改變現狀，因此拜登上台後也會希望維持現狀，一方面是因為台灣在印太地區的地理位置極為重要，另一方面美國對台灣的民主、自由市場發展也比以往更有興趣。如果拜登尋求穩定的美中關係，他可能必須重申「一中政策」，儘管那將會讓台灣人民不高興，但不確定拜登能否避免得了。因為北京目前最需要從拜登那裡得到保證，就是美國的「一中政策」沒有改變。

觀察人士說，川普政府將1982年雷根總統對台「六項保證」及對美國台軍售等機密電報的解密，已經讓美國對台政策越加清晰。蓬佩奧說出「台灣一直不是中國的一部分」之後，美國國務院隨即在聲明中重申，美國的一個中國政策仍然受到《台灣關係法》、三個聯合公報及對台「六項保證」指引。

聲明還說，「美國長期維持『一中政策』，這與北京的『一中原則』有明顯區別，中國共產黨在此一中原則下對台灣宣示主權，美國對台灣主權不持立場。美國的根本利益是台灣問題(Taiwan question)必須和平解決，未經脅迫，而且是台海兩岸人民都可接受的方式，如同北京所承諾的。」

(中時新聞網)