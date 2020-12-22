劇組為桂綸鎂慶生。（盧禕祺攝）

桂綸鎂頭一遭被13位男生包圍慶生。（盧禕祺攝）

桂綸鎂將在25日迎接37歲生日。（盧禕祺攝）

桂綸鎂與楊祐寧在首映會上示範片中的國標舞姿。（盧禕祺攝）

桂綸鎂、楊祐寧、張少懷主演電影《腿》22日舉辦首映會，與片中客串的實力派卡司陳以文、李李仁、劉冠廷、施名帥、黃健瑋、劉亮佐、張立東、林志儒、王自強首次合體，與監製鍾孟宏、導演張耀升一起亮相，吸引逾500名影迷。桂綸鎂萬綠叢中一點紅，被13男包圍，劇組更驚喜準備特製生日蛋糕，替她提早慶生暖壽，楊祐寧則領唱生日快樂歌，讓她瞬間激動泛淚。

桂綸鎂笑稱第一次被這麼多的男生包圍，主持人黃子佼更妙語說道：「歡迎來到牛郎店，但這家店的水準參差不齊。」讓眾人大笑，桂綸鎂也嗨講：「我終於來到牛郎店了！」被問起要點名誰？她則笑說：「每天一位！」王自強更開玩笑自己「用過都說讚」。桂綸鎂把其中一個生日願望獻給票房，更調皮把奶油沾楊祐寧的臉頰，楊也不甘示弱拿奶油塗在她的鼻頭上，讓其他人嚇到遠離他們，免得遭殃。

《腿》電影首映會，監製鍾孟宏、導演張耀升、桂綸鎂、楊祐寧、張少懷等演員出席。（盧禕祺攝）

這次客串的男演員幾乎都演出過一線主角，劉冠廷笑稱是「漫威、DC超級英雄集合」的概念，互相有一腿，也因眾人許久不見，在後台敘舊聊得太開心，聲音大到被黃子佼點名管秩序。而少數先看到電影的李李仁則坦言自己看到哭，「我被整部戲的份圍和2個人的感情，感受到導演內斂的情感，是一部很有氣質的電影，有淡淡憂傷和喜感」。

桂綸鎂在《腿》中一改氣質形象，化身嗆辣潑婦，她說：「今年大家都過得很特別，有點陰霾和憂鬱，很適合在年末看，可以又哭又笑，希望大家在笑之餘，還能帶著一些心得感受回家。」此外，包含陳柏霖、巫建和、温貞菱、朱延平、康康、唐綺陽、施振榮、九把刀等星光嘉賓出席首映會支持，電影24日全台上映。

(中時 )