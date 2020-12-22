台灣出現本土病例，台南市政府本周末舉辦2場耶誕演唱會，下周也有跨年演唱會，鑑於確診本土病例感染源明確且已做好事先評估，沒有引發社區傳播，故跨年晚會活動無需停辦，但為確保3場跨年活動如期不受影響，台南市衛生局公布多項防疫措施，呼籲市民配合。

室內外活動之防疫規範如下：

1、 參加民眾應室內室外全程佩戴口罩；

2、 活動會場內避免販售餐飲，且應加強宣導民眾在無法保持社交距離時應避免飲食，倘民眾有飲食需求，應盡量於進入會場前用餐完畢；

3、 有固定入口之活動會場，請於入口處進行體溫量測及手部消毒，發燒或有疑似COVID-19症狀者不得入場；並盡量採取實(名)聯制；

4、 加強流動廁所等公共空間之消毒頻率；

5、 會場應提供充足洗手設備或手部消毒用品；

6、 室內會場要有固定位置，不能有自由站位；

7、 請民眾有居家隔離／檢疫者、或有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常者及自主健康管理者勿參加戶外大型活動，宜在家休息觀看活動實況轉播及因症就醫；

8、 保持室外安全社交距離1公尺，加強洗手消毒頻率及注意咳嗽禮節；

9、 醫護人員救援應變措施及隔離區；

10、 經稽查人員勸導仍不配合，可依法舉發開罰新台幣3000元至1萬5000元。

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(中時 )