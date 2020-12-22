政府發展綠能推漁電共生，並在12月初公告「屏東先行區」，光電業者正積極尋找養殖戶洽談中，但因目前政府僅提供吳郭魚、泰國蝦等試驗結果，屏東重點養殖且高單價的石斑、午仔魚排在明後年才試驗，導致屏南養殖戶投入意願低。

由政府主推的「漁電共生」是以40％遮蔽率、維持70％以上產能為前提，來做魚塭光電整合，因此從2019至2022年依序針對文蛤、虱目魚、吳郭魚、泰國蝦、金目鱸、白蝦、石斑、七星鱸、午仔魚，烏魚進行試驗，當中屏東養殖主力石斑、午仔魚是排在明後年試驗。

但試驗結果未出，政府已搶先12月初公告屏東佳冬、枋寮共666.73公頃為先行區，光電業者可直接向區內養殖戶租塭種電，因此近來業者頻頻與養殖戶接洽遊說，不過成效並不好，屏東縣養殖漁業發展協會理事長李金生點出問題所在，即「未來不確定性太大」。

李金生說，目前試驗成果再好，對屏南一帶的養殖戶而言都是無感的，「因為項目就是不符」，養午仔魚的看吳郭魚的資料能幹嘛？因此建議政府若希望屏東養殖主力也能投入綠能發電，應將試驗時間提前，並且要在地試驗做比對。

他說，漁電共生是以維持養魚為前提，而以1分地年租金4萬計算，是優於一般租塭價，且劃設先行區的範圍都是經過生態、環境等評估，因此試驗結果若好，對養殖戶而言有截長補短的助力，尤其是在魚價低迷時，不過前提就是要讓養殖戶有試驗依據可參考，才有保障。

漁電共生計畫推出後，在養殖戶間掀起熱議，多數養殖戶都抱著「既期待又怕受傷害」的心情，林姓養殖戶說，雖然出租種電後每年有固定租金可拿，也能繼續養魚，但目前農地種電亂象多，還是會害怕養殖業也遭殃，且光電板到底會不會影響養殖、漁獲，無人敢保證。

(中時 )