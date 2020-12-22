前UBA虎科大隊長陳姓男大生騎機車載女友，因為未兩段式左轉，遭後方林姓駕駛開的轎車撞上，傷重不治。據了解，此危險路段自今年1月1日至11月30日止，累計車禍事故31件。由於此路段有輕軌列車通過，因此紅綠燈必須配合列車到離站時間。另外，6線車道及快車道、慢車道規劃，許多民眾不願意久等而闖紅燈或超速行駛，也造成這個路段經常有車禍發生，成為「奪命路段」。

當地民眾指出，高雄市前鎮區凱旋三路經過中山路後就變為凱旋四路，但因為有輕軌路網經過而被一分為二。由於該路網也是早期的台鐵臨港線，因此靠近中華路一側的凱旋四路被稱為「籬仔內」，但另一側凱旋四路則因為靠近臨海工業區經常有大貨車及聯結車經過。加上高雄輕軌採取「B級路權」，紅綠燈號誌時間必須與輕軌進出站時間配合，造成用路人久等。

據《三立新聞網》報導，除了幹道的快車道超速問題外，機車道要左轉進前鎮街、瑞田路口，必需要兩段式左轉，也必須花時間在待轉區「一直等」，間接也造成有駕駛人闖紅燈的情況發生造成，讓這個路段成為車禍危險路段。

關於這起車禍案件，檢警調查結果，證實男大生騎乘機車，並沒有按照兩段式左轉規定在路口待轉，至於轎車駕駛宣稱趕時間車速達時速70公里，檢警也將展開調查，計算出肇事當時的真正車速，才能釐清雙方責任歸屬。

(中時新聞網)