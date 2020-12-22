陳昊森和曾敬驊主演的國片《刻在你心底的名字》上映約3個月，票房達1億260萬元，刷新台灣同志電影的紀錄，Netflix明（23日）將上架此片，全球190個國家及地區的影迷都能看得到。電影的好口碑也在國外媒體間發酵，不僅獲國際知名網路媒體《VICE》狂讚：「這部電影反映出台灣在LGBTQ權利上走得有多前面！」美國時代雜誌《時代》更特別全方位撰文報導，將電影譽為：「勢必成為LGBTQ電影的新經典！」

《時代》在報導中全面地介紹電影的時代背景、創作理念以及電影配樂，其中特別向國際讀者細述台灣獨特的時空背景，從戒嚴、解嚴時期的社會保守風氣講起，再到這十年來社會經歷公投、修法等重重風波，才終於完成同志婚姻合法化的目標。報導裡引用導演柳廣輝的話：「同性戀跟異性戀的愛情並無差別，我們想告訴大家在同性戀的感情中，愛就是愛！」，並盛讚電影精準捕捉住這股情感，直指台灣當年保守的社會風氣正是導致兩位主角分開的主因。報導中更以超大篇幅向全球讀者介紹台灣同志運動的代表人物祁家威先生，為台灣引以為傲的同志運動打響名氣！

《VICE》報導中則指出：「在導演柳廣輝、監製瞿友寧的合作下，《刻在你心底的名字》背後雖有著豐富的時代背景，但所傳達的訊息卻是放諸全球都能被理解的愛情。」直呼這部電影必能跨越國家、文化，感動全世界的觀眾。VICE強調《刻在你心底的名字》除了透過Netflix讓全球觀眾能看到動人的台灣同志愛情，其實也提醒著台灣觀眾「台灣之所以能成為全世界前幾名對LGBTQ友善的國家，都是因為這一路上有許多人勇敢站出來」。

(中時 )