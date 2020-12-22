南港騎士騎上人行道滑倒 遭公車輾過當場慘死 21:212020/12/22 中時新聞網 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南港女騎士騎上人行道滑倒 遭公車輾過當場慘死（圖／民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 女乘客卡進公車底下（圖／民眾提供） 台北市南港橋今(22)日晚間7點38分，傳出死亡車禍，一名44歲騎士，疑似不小心騎到人行道上，結果滑倒摔車，後方「藍15」號公車剎車不及當場輾過，騎士頭部重創身亡，而騎士載的後座44歲女乘客，也被公車撞上，受困車底，警消獲報後抵達現場，女乘客被救出來後意識清醒，隨即送醫急救。 虎科大情侶遭撞飛雙亡 檢警確定：UBA隊長未待轉違規 (中時新聞網) #女騎士 #公車 #輾斃 #人行道 #車禍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 少婦簽「性愛契約」肉償債務 遭偷拍壞壞片加碼硬上 12:052020/12/22 社會 虎科大情侶未待轉車禍慘死 「奪命路段」車禍統計曝光 21:172020/12/22 社會 女騎士遭砂石車拖行10M僅輕傷 網狂讚：順澤宮神帽有保佑 11:202020/12/22 社會 高雄情侶車禍雙亡後 同轄區6旬婦慘死輪下 18:032020/12/22 社會 保護傘餐廳遭潑糞 受傷女店長首露面、拒和解 16:312020/12/22 社會 滿月小象遭騎士撞飛「雙眼瞪大」瀕死 CPR10分後竟奇蹟甦醒 18:492020/12/22 搜奇 拉桿槓遭黑狗暴擊私處 女飼主「親手安撫」網一看揭陰謀 18:142020/12/22 搜奇 台中惡霸小黃逼殺機車 騎士神技「極限求生」 08:092020/12/22 生活 長腿全裸騎士爽逛台南大街 後方駕駛全看呆 14:582020/12/22 社會 「這班車到台北」 台中公車司機惡意唬爛智障生 乘客氣炸爆料 23:432020/12/22 社會 虎科大情侶遭撞飛雙亡 檢警確定：UBA隊長未待轉違規 20:122020/12/22 社會 鶯歌老街頻自摔 議員促整治路面 04:102020/12/22 地方新聞 認識烏腳病、做薑餅屋 長榮女中耶誕節別具意義 13:262020/12/22 寶島 社會熱門新聞 虎科大情侶機車突「左切」遭撞影片曝光 網嘆：駕駛好衰 - 社會 虎科大情侶遭撞飛雙亡 檢警確定：UBA隊長未待轉違規 - 社會 虎科大情侶沒兩段式左轉雙亡？父心痛捍衛兒：沒違規 - 社會 收500請男網友「內射」女友 渣男躺床下接力嘿咻 - 社會 信義區傳撿屍 男大生夜店狂歡 拖醉妹進草叢狂啪 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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