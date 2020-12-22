女乘客卡進公車底下（圖／民眾提供）

台北市南港橋今(22)日晚間7點38分，傳出死亡車禍，一名44歲騎士，疑似不小心騎到人行道上，結果滑倒摔車，後方「藍15」號公車剎車不及當場輾過，騎士頭部重創身亡，而騎士載的後座44歲女乘客，也被公車撞上，受困車底，警消獲報後抵達現場，女乘客被救出來後意識清醒，隨即送醫急救。

(中時新聞網)