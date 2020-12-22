泰國龍仔厝府一處海鮮市場爆發武漢肺炎群聚感染，疫情往外擴散，19日起4天內暴增1000多例，泰國政府懷疑非法入境的外籍移工是感染源，總理帕拉育今天表示將嚴查到底。

泰國衛生部17日公布龍仔厝府（Samut Sakhon）一名在瑪哈猜海鮮市場（Mahachai Market）工作的泰國女子確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），衛生部隨後採檢和海鮮市場有關係的1000多人，19 日宣布新增548個確診病例和海鮮市場有關，是泰國單日新增最多的數字。

龍仔厝府當局立即公告從12月19日淩晨起到明年1月3日宵禁，並關閉娛樂和運動場所，學校和補習班停課。

瑪哈猜海鮮市場是一個大型批發市場，來自22個府約1000多個商家會到瑪哈猜海鮮市場批貨，疫情逐漸往外擴散，泰國衛生部昨天宣布新增382個案例，今天再新增427個案例，多數集中在龍仔厝府以及週邊地區。

這讓泰國累計至今天為止已達5716個案例，其中60 人死亡、4078人康復出院、1578人住院治療中。

總理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）今天傍晚透過電視演說指出，許多沒有採取嚴格預防措施的國家，現在經濟受害比其他國家都深，泰國一開始就採取嚴格預防措施，受害程度比其他國家少，他呼籲民眾要繼續保持警覺，才能持續正常過生活。

由於疫情擴大，部份地區如巴達雅（Pattaya）已經取消跨年活動，帕拉育指出，他明白很多民眾以及商家期待跨年活動，但他必須採取更多預防措施，本週內會和疫情指揮中心專家開會，再宣布更多符合疫情狀況的措施。

由於近日新增1000多病例多數是在泰國工作的外籍移工，泰國當局懷疑非法入境的外籍移工是感染源，帕拉育表示，讓外籍移工非法入境的人都應該被起訴，不管這些人是否具有官方身分。

(中央社)