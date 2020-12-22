皮克斯最新動畫力作《靈魂急轉彎》即將在25日耶誕節於全台上映，該片在「爛蕃茄網站」獲得98的高分，不僅如此，電影同時還獲得《綜藝報》選出的年度最佳電影殊榮。該片最被人讚譽的地方，是電影同時建構了有形的大蘋果紐約市，及抽象虛無的靈魂世界「投胎先修班」，讓皮克斯的動畫技術再創里程碑。

談到抽象的世界，皮克斯的電影在某種程度上可以稱之為藝術，無論是《可可夜總會》裡的死後世界，到《腦筋急轉彎》其實錯綜複雜的大腦情緒，都是絞盡腦汁想像出來的絕妙所在，而在《靈魂急轉彎》裡，也有著人類進入人世前，會在哪裡塑造個性的抽象思考。

即使有不少宗教討論過人類投胎前的世界，皮克斯動畫師們也和宗教家、瑜珈老師、神學家等上百位學者研究過，但皮克斯不想將「投胎先修班」架構在某個特殊的文化和宗教上，因此重新雕塑了一個出生前的靈魂聚集所。在這裡，每樣東西看來都軟綿綿的，建築物飄渺透明，草地是涼爽的藍綠色、天空是淡粉色和紫色，是一個讓人心曠神怡的所在。執行製片唐史坎倫說：「皮克斯迷可以從《天外奇蹟》《腦筋急轉彎》，了解到導演彼特達克特是個喜歡突破想像極限的人，這次《靈魂急轉彎》走得更遠，帶大家來到一個從來沒想過的世界。」

「投胎先修班」是憑空想像出來的的空間，而男主角喬賈德納在現世居住的紐約皇后區，則是真真實實的人類世界。為了忠實呈現黑人社區的生活，動畫師參觀了無數間爵士俱樂部、裁縫店及理髮店，工作人員表示，不同的電影都在挑戰動畫師讓地球萬物逼真地呈現在幕前的能力，從《怪獸電力公司》的動物毛皮、到《海底總動員》的海水流動，如今則是皇后區裡的理髮店，包括理髮師如何透過鏡子和客人互動、店裡的光影變化、顧客的表情及師傅的手勢，全都讓人彷彿置身其中般地栩栩如生。

還記得《可可夜總會》裡，喜歡音樂的小男孩米高彈吉他時，手指完全照著樂譜移動的那份神奇，這次的鋼琴彈奏也絲毫馬虎不得。動畫師用各種角度拍攝了曾獲葛萊美提名的爵士音樂家喬恩巴蒂斯特彈奏鋼琴時的表情、肢體動作及手的移動位置，最後讓男主角喬化身成巴蒂斯特，在鋼琴上傾洩對爵士的所有熱情，據說作品出爐後，連巴蒂斯特自己都被嚇到，直呼這些動畫師「簡直是天才」。

《靈魂急轉彎》劇情敘述喬賈德納是紐約一位平凡的高中音樂老師，因為對爵士樂的狂熱，讓他最大的夢想就是和他欣賞的爵士樂手合作，正當心願即將成真，意外卻早一步來到，讓他得在另一個世界重新省思自己生存的意義。

(中時 )