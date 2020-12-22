王光祥等市場派在今年臨時股東會，百年大同公司經營權易主，並由林文淵接任大同董事長，但短短50天就遭大股東告知將撤換法人代表，林文淵也在今(22)日報告公司營運狀況後請辭董座等所有職務。大同公司晚間發出重訊，競殿投資法人代表將改派盧明光、鍾依文接任。

大同公司重訊宣布，公司法人代表林文淵、郭添輝，改由競殿投資法人代表盧明光、鍾依文接任，與市場稍早傳聞的盧明光將接任董座、鍾依文接任總座不謀而合。

林文淵指出表示，大股東上周通知他將更換法人代表，原因是「時空環境不同」，雖然不懂更改原因，但他只能接受，將結束手邊工作。林文淵強調，不是沒辦法把大同經營好，也不是不願意，自己沒有對不起股東和員工。此外，他延攬的總經理湯政仁、財務長陳明男也將同進退，2人已提出辭呈且獲批准。

消息人士指出，主要是林文淵上台後對於人事布局引起高層不滿，包括大同校友會也提出意見，最終傳出將由環球晶創辦人、中美晶榮譽董事長以及本身就為大同校友的盧明光接任新董座。盧明光現今為汽車用整流二極體產商朋程董事長，縱橫業界30年，就擁有跨國收購 16 家企業的成功案例，讓盧明光以併購大王聞名。

至於另外一名新任法人代表鍾依文，原本為鴻海集團高層，一度被點名將成為鴻海集團接班人選。

(中時新聞網)