高市府「跨百光年」演唱會將如期舉行，針對高雄跨年防疫措施，高市祭出對應措施，包括活動準備「民政先提醒」、參加民眾全程戴口罩、廣告時間「主持群提醒」、活動過程「簡訊舉牌勸導」、疫情監控「科技化防疫」。特別的是，還將組成居家檢疫「快速反應隊」將抽查居家檢疫民眾是否偷偷違規外出跨年，另會場也將突擊稽查違規不戴口罩或是飲食者，經勸導不聽者將當場開罰。

高雄跨百光年系列活動將於12月24日登場，直至1月3日在亞洲新灣區展開海陸空三向度展演。考量大型集會人潮擁擠、長時間近距離接觸，高市府與中央流行疫情指揮中心開會後，做出以上決議。

高市流行疫情指揮中心副指揮官、衛生局副局長黃志中指出，市府針對跨年活動事前開過2次籌備會議，訂出重大防疫工作，包括民政及警政單位針對居家檢疫對象加強提醒。

另外，活動現場設置大型報看板、定點提供酒精、乾洗手等防疫消毒用品供民眾使用，要求業者流動廁所加強清潔及消毒。另外，活動後三周內，如有疑似症狀者，將以手機回溯調查。針對相關防疫規範，市府這周也將前往會場實地演練。

而防疫團隊也將在活動前，透過各式管道宣傳跨年必須全程戴口罩、禁止飲食，自主管理期間的民眾、有發燒、呼吸道症候群、腹瀉等身體不適者，不能參加跨年活動等規定。

針對居家檢疫者違規外出，經查證屬實將依嚴重傳染病肺炎防治及紓困振興特別條例處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰。

高市府呼籲，民眾參加跨年活動應配合遵守防疫規定，務必佩戴口罩，倘經防疫團隊勸導而堅持不佩戴口罩者，將依傳染病防治法裁罰新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

(中時 )