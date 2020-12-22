美國眾議院1個民主黨領導的政府抗疫行動調查小組，21日向衛生和公共服務部部長阿札爾和疾病控制暨預防中心（CDC）主任雷菲爾德發出傳票，要求他們提供相關文件，並指控CDC試圖透過政治干預手段，更改或阻礙發布至少13篇新冠病毒研究報告。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）21日報導，先前有人指控衛生部官員試圖干預CDC新冠傳播狀況相關報告內容，甚至還為此罷淩CDC員工。眾院新冠病毒危機特別小組委員會（House Select Subcommittee on The Coronavirus Crisis）近日一直在調查此案。9月中旬，該小組要求衛生部與CDC提供7名官員受訪的逐字稿，結果遭到拒絕，因此委員會發出傳票，再度要求上述單位提供資料。

委員會主席克萊伯恩（James Clyburn）發布聲明，要求阿札爾和雷菲爾德做出回應，還稱本次發出傳票「確有必要，因為本會的調查結果發現，企圖干預CDC科研結果的政治力量比以往所知更加廣泛，也危險得多」。委員會必須釐清，「川普政府內的哪些官員應為這起政治施壓行動負責」。

克萊伯恩透露，委員會發現，今年5月至9月間，前衛生部助理部長卡普托（Michael Caputo）及資深顧問亞歷山大（Paul Alexander）等官員試圖更改CDC的報告內容，或阻止報告公開發表。

委員會內的共和黨籍聯邦眾議員史卡力茲（Steve Scalise）則透過聲明表示，民主黨應該停止這些小動作，專心推動美國經濟復甦，「雖然已有證詞，證明根本沒有政治力量介入CDC的報告，民主黨人還是不願放棄，拼命想尋找他們幻想中的證據」。

(中時 )