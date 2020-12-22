防疫優先，跨年晚會熱情不減！南投縣政府在22日晚間，與中央流行疫情指揮中心視訊連線會議後，配合中央指引，調整12月31日在縣立體育場，舉辦的戶外跨年晚會防疫措施，請參與跨年民眾務必配合。

南投縣跨年晚會，防疫措施包括：1.佩戴口罩入場。2.場內禁止飲食。3.備妥足量防疫用品。4.加強公共空間及廁所消毒頻率及人力。5.入場實聯制（管制於南側門出入口，摸彩券背面填寫）。6.量測體溫（設自動感測防菌門）。7.研提防疫應變計畫請衞生局協助指導。8.加強宣導戴口罩及保持社交距離，組織志工隊勤前教育訓練。9.加強宣導居家隔離自主健康管理者及有發燒健康異常者不得參加活動。

文化局依據會議結論，積極調整相關措施，務求歲末年終帶給民眾歡樂且安全的跨年晚會。

另外，南投縣執行「秋冬防疫專案」，考量國內外疫情仍緊繃，且疫苗預估無法在明年第一季完成施打，決議八大類場所輔導期限延長至明年2月28日。

(中時 )