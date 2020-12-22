高雄市長陳其邁自8月市長補選後上任至今4個月，施政感受市民最有感。據媒體公布最新民調結果顯示，有44%市民對陳其邁施政「滿意」、23％「不滿意」。但是在「高雄市道路平整狀況」調查結果，卻有36%市民不滿意，與44%滿意度只差距8個百分點，市民對此事看法較不一。

據《TVBS民調中心》21日在官方網站公布關於「陳其邁長就任四個月滿意度」的最新民調，結果顯示，有44%市民表示「滿意」、23％「不滿意」，無意見者33%。在「經濟推動發展」方面，有45%市民表示「滿意」，28%「不滿意」，28%「未表示意見」。

在「城市光榮感」上，有61%高雄市民以住在高雄市為榮，不覺得光榮的民眾則有18%，而相較同為TVBS在106年調查結果，光榮感下降6個百分點。

值得注意的是，民調也針對「高雄市道路平整狀況」進行調查，結果有44%市民感到滿意，36%不滿意，20%民眾沒意見。可發現在這項調查上，不滿意度與滿意度僅差距8個百分點，民眾看法較不一。

本次調查是《TVBS民調中心》於109年12月15日至18日所進行的調查，抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，成功訪問有效樣本1004位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。

(中時新聞網)