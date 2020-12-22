已公開發行公司的路迦生醫(6814)，近期將登錄興櫃，未來將由台中銀證券輔導股票上市櫃案。路迦生醫董事長兼總經理唐稚超22日表示，目前以肝癌孤兒藥(ODD)資格，申請美國「人體二期臨床試驗審查」(IND)，一旦順利推動，預計明年臨床收案，2023年有條件取得美國藥證。

另台灣臨床試驗部分，唐稚超也透露，路迦已偕同與新光、慈濟及柳營奇美醫院合作，向衛福部申請「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」(簡稱特管辦法)治療，進行免疫細胞治療。 另路迦今年也與台北榮總、基隆長庚、三軍總醫院，及亞東醫院等醫療院所簽署備忘錄與合作協議，向衛福部申請「特管辦法」治療，藉以擴大免疫細胞治療的臨床成果。唐稚超說，路迦在台灣人體試驗，包括治療頭頸癌，及肝癌等多項臨床試驗。

路迦預計2021年第一季可取得衛福部「特管辦法」核准函，並開始販售免疫細胞，初期銷售對象，包括台北新光、花蓮慈濟及柳營奇美醫院。

為因應免疫細胞療法技術發展進程與幹細胞應用技術的市場需求商機，路迦今年8月19日與台中銀證券簽署上市櫃輔導契約，未來目標將申請上市櫃。

路迦2015年完成取得日本Lymphotec公司免疫細胞療法技術移轉，藉此培養出來的免疫細胞，分別經過日本及韓國兩項三期臨床試驗，2017年獲得美國臨床試驗授權；此外，肝癌孤兒藥已通過美國FDA ODD與pre-IND審查，今年12月申請美國IND，即可在台灣展開臨床收案，以取得國際藥證為目標。

路迦2019年完成新北市汐止GTP廠，也研發「樹突細胞」(LuLym-DC)、自然殺手細胞(LuLym-NK)和新型腫瘤抗原T細胞(neo-LuLym)的新培養技術，以輔助LuLym-T的療效，為目前台灣少數對免疫細胞培養，及實驗專注投入全方面研究的公司。

路迦以雙引擎事業，支撐新藥研發，目前生技美妝保養事業，及醫療產業管理事業，具有穩定營收，可支撐公司新藥產品的研發。其中，生技美妝保養品近年來營收快速成長，2019年生技美妝保養品營收年增110.59％，2020上半年生技美妝保養品營收，較2019年同期成長25.59％。此外，路迦醫療產業管理事業，近年來呈現穩定獲利，提供公司穩定的現金流來源。

(工商 )