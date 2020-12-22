大陸國務院總理李克強21日主持召開國務院常務會議，決定延續普惠小微企業貸款延期還本付息政策和信用貸款支持計劃，並通過「防範和處置非法集資條例（草案）」和「醫療器械監督管理條例（修訂草案）」。

會議指出，目前經濟運行逐步恢復正常，但對小微企業生產經營面臨的特殊困難仍需加以幫扶。為貫徹落實中央經濟工作會議精神，努力保持經濟運行在合理區間，要保持政策連續性、穩定性和可持續性，做好政策接續和合理調整，激發市場主體活力，穩定市場預期。

會議確定，2021年第一季要繼續落實好原定的普惠小微企業貸款延期還本付息政策，在此基礎上適當延長政策期限，做到按市場化原則應延盡延，由銀行和企業自主協商確定。對辦理貸款延期還本付息且期限不少於6個月的地方法人銀行，繼續按貸款本金1％給予激勵。

此外，將普惠小微企業信用貸款支援計劃實施期限，由2020年底適當延長。對符合條件的地方法人銀行發放普惠小微企業信用貸款，繼續按貸款本金40％給予優惠資金支持。實施好和適當延長上述直達貨幣政策工具，有利於幫助小微企業更好應對國內外環境變化，實現生產經營穩定恢復。

(工商 )