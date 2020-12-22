為期3天的阿斯貝克青棒訓練營昨天落幕，擔任總教練的「班長」張志強盼學員們記得打球初衷，教練團成員高國輝也送給學員「實現夢想」鼓勵他們勇敢追夢，他還叮嚀小球員在平時訓練時就要當作比賽，讓自己提早適應高張力比賽時。

此次訓練營結合科學化檢測，讓球員們能透過數據更了解自己的身體，教練團更是豪華，請來高志綱、高國輝、高國慶、陳冠宇、陳俊秀、羅錦龍及鄭博壬擔任教練。

最後一天課程先進行分組對抗賽，之後由各組教練率領學員進行交流，最後結訓典禮上開放學員提問，有學員就問高國輝要如何面對高張力的比賽，也有人問如何面對低潮。

最後教練團一人一句座右銘送給在場學員，總教練張志強則做結尾，他勉勵小球員要記得打球的初衷，「我從國小就認識高國慶，他一直都很努力，所以麻煩明年若有機會參加選秀的人，請用實力淘汰高國慶。」

張志強繼續說：「就像國輝說的，訓練時也要當成比賽，這很重要，假如平常訓練表現都很厲害，但碰上有壓力時卻表現不出來，這樣也不行，平時訓練就應該要增加點壓力，讓自己進行意象訓練。」

張志強也以自身為例，雖然手曾動刀也歷經投球失憶，但最重要的是那顆想打球的心，「每次有球員跟我說，教練我手受傷不能投，但我在想什麼叫手受傷。我的韌帶12年是斷的也一樣在投，那是因為我想要，想要當職業球員。」

「我從未因此想要放棄，要記得當初喜歡打球的目標和初衷。」張志強勉勵學員，不論天分如何，只要肯練習，總有一天能夠達成夢想。

(中時 )