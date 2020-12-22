根據氣象局預報顯示，今夜明(23)晨台灣附近有一道鋒面形成並且逐漸通過，台灣附近水氣增加導致各地的降雨機率增加，其中以中部以北及東半部地區較為明顯，南部也有零星短暫雨機率，溫度方面，各地低溫約17至19度，台南以北及東半部地區約20至24度，高屏地區仍有25至26度的高溫。

氣象局預報員林定宜表示，今晚開始有一道鋒面通過，水氣開始增加，中部以北及東半部地區較為明顯，南部也有零星短暫雨機率，雖然中南部受科羅旺颱風減弱為熱帶擾動的水氣北上影響，但對西半部水庫進帳仍然有限，另外明後兩天3500公尺以上高山有降雪機率，但溫度和水氣與上次相比較為不足，因此降雪機率偏低。

明天溫度方面，各地低溫約17至19度，台南以北及東半部地區約20至24度，高屏地區仍有25至26度的高溫。

周四(24)、周五(25)受東北季風增強及影響，北部及東北部天氣轉涼，但這波水氣較少，周四東半部、大台北地區有局部短暫雨，中南部山區仍有零星短暫雨，但到了周五雨區僅東半部地區及大台北東側，其他地區為多雲到晴。

周六(26)東北季風減弱，各地氣溫回升，不過水氣仍偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨；下周日(27)另一道鋒面通過及東北季風再增強，下周一(28)、下周二(29)受東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

林定宜指出，跨年天氣將有比較強的冷空氣南下，不排除達到大陸冷氣團等級，不過因為還有一周以上的時間，強度和水氣仍在持續觀察。

(中時 )