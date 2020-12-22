由漫畫家韋宗成創作的漫畫《冥戰錄》，以台北西門町為舞台，讓媽祖林默娘化身為萌系少女，與擁有雙重人格的高中生道士，一同在除妖任務之餘，為各自身世解謎。今年經創團92年的明華園總團改編為同名真人舞台劇，傳統戲曲與漫畫的組合，令戲迷、漫迷都叫好。

製作人陳昭賢表示，為求傳統戲曲創新，自己平日便搜索不少包含小說、電影、漫畫等題材作為跨域改編參考，看到《冥戰錄》，令她感到「驚為天人」，「它描述的是西門町、媽祖娘娘的故事，媽祖娘娘跟歌仔戲非常有淵源，包含神仙、冥界元素，也是明華園拿手的，結合起來，一定會有不同的火花，」

《冥戰錄》自2010年連載至今，目前最新集數為第12集。導演許栢昂表示，漫畫中情節時空交錯，有許多特寫武打場景，如何在原有漫畫特寫分鏡中，去架構完整舞台劇場景，是很大的突破。知名劇場影像設計師王奕盛也參與製作，利用多媒體科技，重現西門町街景。

日前在《鯤鯓平卷》演出12歲小男孩的演員陳昭婷，此回則挑戰出演廣受漫迷喜愛的16歲萌系少女林默娘，她表示，過程中須不斷翻閱漫畫，利用傳統戲曲及舞台劇表演方式，揣摩這位被放入媽祖神格的女孩。陳昭賢也指出，讓陳昭婷詮釋16歲少女，應是此回改編最困難的，但每個環節都經由韋宗成確認，絕不會讓漫迷失望。

有趣的是，韋宗成不只是原作，此回更親自演出筆下個性穩重的「七叔」一角。他豪氣地說，自己的作品，當然要自己上來背書。從漫畫轉為真人舞台劇的過程，他會努力讓演員還原原作，但又不失舞台劇特色，希望讓大家感受到，漫畫角色變真人也能很帥。

《冥戰錄》將於明年1月2日及3日在台灣戲曲中心上演。

(中時 )