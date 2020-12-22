台中市長盧秀燕詢問指揮官陳時中，因應確診案例，大型活動是否要取消？陳時中表示，因確診案例來源明確，尚不需停辦各活動。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕要求市府不僅跨年晚會，其他各項大型活動都應落實指揮中心新規範，全力守護民眾健康。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕22日下午出席衛生福利部疾病管制署中區管制中心參與視訊會議，為六都唯一親自出席會議的首長，她詢問指揮官陳時中，因應確診案例，大型活動是否要取消？陳時中表示，因確診案例來源明確，尚不需停辦各活動。針對今日出現本土病例，她呼籲中央務必掌握疫調軌跡，全力防堵疫情擴散。

因應年底各縣市跨年晚會等大型活動在即，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日下午邀集全國22縣市首長及代表召開視訊會議，研商防疫機制，明訂禁止參加對象，並要求參與活動須全程戴口罩、禁飲食、攜帶手機並維持開機等。

她強調，必定全力落實防疫新規範，守護民眾健康。各縣市跨年晚會、元旦升旗典禮等大型活動將陸續登場，市府也會做好防疫措施。

跨年是否開放各縣市舉辦？陳時中於會議中表示，目前雖出現一例本土案例，但感染源明確，因此中央不會要求各地方政府取消或停辦大型活動，但須符合大型活動指引要件，明訂禁止參加對象，包括居家隔離及檢疫者、自主健康管理者，以及發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常者，表演人員、工作人員及一般民眾均適用。

陳時中說明活動期間注意事項，包含全程佩戴口罩，除補充水分外禁止飲食，勸導不聽者開罰；攜帶手機，全程開機；洗手、消毒頻率增加；室內實聯制，禁止販售無座位票，入口量體溫並消毒。

對此，盧秀燕要求市府不僅跨年晚會，其他各項大型活動都應落實指揮中心新規範，全力守護民眾健康。

(中時 )