美國陸軍持續研發遠程加農炮系統（ERCA），裝填M982「神劍」(Excalibur)增稱砲彈後，成功擊中70公里處的目標，這樣的射程是現行主要自走砲M109A6的3倍。

防衛世界(Defense News)報導，美國陸軍的傳統火砲射程不足，因此目前正計畫要改善此一弱點，以追近，甚至超越俄羅斯等高級對手的火砲優勢，這就是ERCA計畫。

ERCA自走砲也稱M1299，採用M109A7帕拉丁升級（PIM）的底盤，加裝58倍徑(接近9公尺長)的砲管，代替原本的39倍徑(6公尺)的砲管。結合雷神公司製造的「神劍」砲彈，和使用增壓推進劑的XM1113吹氣彈，陸軍已經能夠顯著提高砲兵射程。

不過，今次的射擊仍有不少問題需要克服，總共進行了3次試射，第1次射擊是由於高空上的大風造成了偏離，而第2次射擊則出現了設備故障，直到第3次​​射擊，終於表現良好，達到理論數值。

M982「神劍」砲彈。(圖/美國陸軍)

ERCA計畫的主要負責人約翰·拉菲蒂將軍（John Rafferty）說，「第1發由於於風的因素，射擊落點短了約100公尺，第2發，陸軍為慣性測量單元增加了一個隔離器，該隔離器本質上是一個減震器，用以抵消膛室的壓力值，結果發生故障。

拉菲蒂說：「我們確實對火砲的生存能力有所擔憂。」

不過，他仍然樂觀的說「我想我們的對手還沒有類似的能力，可以擊中70公里處的小範圍目標。」

陸軍作戰大砲系統研發經理東尼·吉布斯上校( Tony Gibbs)對記者說：「試射都是學習的過程，所以對於我們來說，今天絕對有許多重要的收穫。比如我們逐漸瞭解神劍砲彈的耐受性，它可以承受58倍徑砲管的高膛壓環境，我們終於確定了砲口初速度，這對於往後的調整很有幫助，我們之後會以正確的推進劑組合，使砲彈有最佳提砲口初速，以達到最大射程。」

美國陸軍希望2023年，可以看到ERCA系統投入服役。

(中時新聞網)