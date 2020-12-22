新北市鶯歌陶瓷博物館今年暑假舉辦「青年陶瓷設計培訓」，帶領青年參訪在地產業，到工廠學習陶藝製程，並與知名陶藝品牌創辦人交流設計、想法，結合在地產業培育青年陶藝家，培訓成果展「What＇s Cup 設計咖」即日起至110年1月10日在陶博館陽光展廳前廊展出，共有20組學員作品供民眾觀賞。

陶博館指出，青年陶瓷設計培訓結合在地產業，除了讓學員見學工廠製程外，也邀請到咖啡講師、茶人分享飲食文化；培訓過程中，由名奇陶瓷創意總監曹其涯帶領學員從設計、開發產品原型至製作成品，內容多元紮實。

學員張之瑉表示，這次培訓最大的收穫就是學習設計出得以量產的器型，過去自己多以現成素坯為創作載體，參加培訓營後能將自己擅長的油畫、圖騰設計融入創作，完成原汁原味的手創，十分有成就感。學員繆依婷則表示，自己就讀生活產品設計系，過去只有學習設計或製作單項流程，參加培訓課程學習到全面性的產品流程，從製作、繪製到包裝全都一手包辦，自己也因此開始創立經營品牌、參與各地市集活動。

陶博館長吳秀慈表示，青年陶瓷設計培訓結合在地產業及各領域的專家合作，設計出職場專業技能實務課程，讓青年人才能實際投入設計及開發等流程，培養出即訓即用的陶藝即戰力，「110年冬季青年陶瓷雕塑培訓工作坊」目前接受報名中，若有青年感興趣，可上陶博館官方網站報名參加。

(中時 )