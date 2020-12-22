《日本經濟新聞》22日報導，日本金融機構之首MUFG傘下的三菱UFJ銀行新人事異動中，明年將上任的新總裁從常務跳過副總裁與専務13人，直接升格至總裁職位成為話題，對日劇迷來說更特別的是他姓「半澤」。

日網媒報導半澤淳一明年將上任三菱UFJ銀行總裁。（https://www.tokyo-np.co.jp/article/75960截圖）

2020年《半澤直樹2》時隔七年再度掀起日劇熱潮，堺雅人飾演的主人翁「半澤直樹」與他任職銀行的總裁精彩對峙，同時呈現出充滿正義感的半澤直樹擁有成為總裁的資質，而55歲的三菱UFJ銀行半澤淳一總裁將上任，巧合地在現實中讓「半澤當總裁」成真，引起日媒紛紛報導。

此外，《半澤直樹》原著作者池井戸潤曾表示，《半澤》中故事舞台「東京中央銀行」外觀設定上參照了三菱UFJ銀行，紅白配色尤其明顯。

更巧合的是，三菱UFJ銀行新總裁半澤淳一與《半澤》原著作者池井戸潤，都在1988年進入三菱銀行同期就職，諸多巧合在《半澤》劇迷間成為話題。

《半澤直樹》集合日本精銳演員演出。（取自網路）

半澤淳一是該行首次有常務直升總裁大位，經由該行所屬的MUFG集團「指名・統治委員會」承認，將於2021年4月就任，也是集團「實力本位」的內涵展現。

《週刊文春》第一時間赴半澤淳一自宅詢問本人對諸多巧合的看法，由他的夫人代答表示「請詢問本行」，而三菱UFJ銀行宣傳部門回應「不予置評」。

《半澤》舞台「東京中央銀行」外觀與三菱UFJ銀行極為相似。（攝自電視畫面）

三菱UFJ銀行。（取自Newsweek Japan）

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