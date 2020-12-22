彩虹橋溫泉鴨胸沙拉。（黃采薇攝）

松露卡布奇諾美姬菇濃湯。（黃采薇攝）

薑餅屋。（黃采薇攝）

麻油雞油飯。（黃采薇攝）

麻油雞湯。（黃采薇攝）

位於新北市的大板根森林溫泉酒店，全台唯一的落羽松耶誕樹搭配園區內浪漫的燈飾藝術，私密湯屋結合窗外的浪漫景色，點亮並溫暖心靈，耶誕氛圍濃烈，美景配美食，耶誕節不僅可到太子西餐廳享受浪漫雙人套餐，還有中餐廳麗宴推出季節限定「冬令狂想曲進補雙享鍋」系列，餐飲選擇多元。

漫步在森林園區通往餐廳的坡道，兩排綠林佈滿閃亮亮的燈飾，猶如森林版的新北耶誕城景觀，可欣賞銀白雪花、逗趣麋鹿、雪人，和近3層樓高的巨型耶誕樹，於露天風呂一邊紓緩泡湯一邊賞璀璨夜景，感受悠閒歡樂的耶誕氣氛。今年業者加碼於飯店大廳擺設「耶誕扭蛋裝置」，可扭到多樣驚喜有趣的耶誕飾品。

業者表示，即日起至12月27日推出「夢幻耶誕一日遊」專案，每人最低1400元，內容包含夢幻耶誕雙人套餐、森林入園門票2張、V.I.P湯屋1間（可使用90分鐘，不使用湯屋可更換為露天溫泉SPA券2張）、紅葡萄酒1瓶以及面膜1片等好康，雙人含稅價平日2800元、假日3200元，週五晚餐至週日晚餐提供板根百匯Buffet。

而耶誕雙人套餐則包含開胃菜彩虹橋溫泉鴨胸沙拉、位上湯品、松露卡布奇諾美姬菇濃湯、2人份手作軟法麵包和爐烤司康等，前菜就有北海干貝鱈場蟹義大利餃可吃，還有香濃起司搭配海鮮，主菜為美國肋眼心佐波特醬和大西洋明蝦，肋眼心牛排切開內裡粉嫩、還帶肉汁，明蝦整尾鮮嫩、口感彈牙，海陸雙饗讓人回味，甜點還有百香舒芙蕾可吃。

冬天來大板根森林溫泉酒店「暖心行程」可以泡美人湯順道品嘗麗宴中餐廳期間限定餐點，冬季限定的新品有麻油雞湯及麻油雞油飯，麻油雞湯有6人份和10人份，選用在地經營一甲子的老油行—劉順興振油行的麻油，搭配的薑也特別挑選，使用界於嫩薑與老薑中間值的來煸，降低食材的燥熱度，選用三峽養殖的土雞肉肉質更是Q彈，加上古法烹調的麻油雞油飯，泡完美人湯再搭配麻油雞套餐組合，在寒冷的冬日讓你暖心又暖胃。

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(中時 )