據共同社報導，日本防衛省22日透露，有關海上自衛隊一把手海上幕僚長山村浩等人感染新冠病毒一事，感染者是包括山村、海上幕僚副長西成人等在內，在東京市谷的海上幕僚監部工作的幹部等共8人。他們在19～21日確診。據相關人士透露，防衛大臣岸信夫不是密切接觸人員。

日本防衛省發言人石川武22日在記者會上表示，山村和西成人沒有症狀，正在自家透過遠距辦公繼續工作，對自衛隊運用「沒有特別的阻礙」。山村歷任護衛艦隊司令官、海上幕僚副長之後，去年4月就任海上幕僚長。西成人今年8月從教育航空集團司令官出任海上幕僚副長。

相關人士透露，在海幕的8人以外，在陸上幕僚長和航空幕僚長身邊工作的隊員共2人也確認感染。

日本防衛省認為疫情也有可能擴大，正在與保健所攜手調查感染路徑。該省說明稱，關於可能與感染者接觸過的自衛官等，即便不清楚是否感染，也先行隔離，實施健康觀察。

防衛省和自衛隊截至21日，全國部隊中確診的新冠感染者達到420人以上。

(中時 )