由東隆宮出版的《Donglong Temple》免費刊物，一改宮廟出版品的傳統刻板印象，質感出眾令人眼睛為之一亮。（謝佳潾攝）

由東隆宮出版的《Donglong Temple》免費刊物，一改宮廟出版品的傳統刻板印象，不僅質感出眾令人眼睛為之一亮，豐富的圖文內容更是「東港王爺信仰」最原汁原味地呈現，同時也為明年將登場的東港迎王平安祭典做另類暖身。

東隆宮是東港重要信仰中心，每3年1科的東港迎王平安祭典更是東港盛事，數十年來不僅耆老們謹慎遵循古禮，現今年輕人也是熱衷不已，坊間更有不少相關研究，不過出自東隆宮的卻少之又少，廟方為盤點並整合史料資源，去年啟動田調蒐集計畫。

東隆宮董事長潘慶士指出，老一輩的東港人對「溫王爺信仰」的相關細節都非常清楚，但廟方沒有紀錄習慣都是記在腦海中，不過隨時代變遷，文史故事的蒐集與呈現愈趨重視，因此東隆宮也要跟進，藉由出版最原汁原味的王爺信仰記事，讓大眾更了解東港。

負責採編的梁芝茗說，從去年至今共出版3刊，目前第4刊送印中，而刊與刊之間是有故事連結性的，首刊以「爐會」為題，介紹溫王爺信仰在東港的開始故事，而後則為迎王、造船、宋江陣等，一系列都是圖文並茂詳細陳述。

她說，有不少民眾看完後會向她糾正對錯、也會主動提供資料充實內文，種種互動都是廟方想要的成果，有互動就代表有認同，明年迎王時將在光復路段首創「文化走廊」，是刊物的進階版呈現，到時有賴民眾一同參與。

(中時 )