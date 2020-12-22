聖誕節即將到來，到處都充滿著過節及迎接新年到來的氣氛，長期關注雲林地區兒童學習需要的劍湖山(5701)集團旗下的劍湖山渡假大飯店，今年再次推出「你住房，我捐款」公益住房專案，邀請顧客與飯店攜手分享祝福。

此外，22日更結合台灣世界展望會雲林中心方案活動邀請10位學童參與薑餅人及薑餅屋製作活動辦理公益住房專案活動開跑，除了讓小朋友提前感受聖誕節慶氛圍，更希望透過公益活動號召更多民眾及顧客能響應其中。

台灣世界展望會中區辦事處區處長胡婉雯表示，展望會在台服務近4.4萬名兒童，其中在雲林地區則陪伴超過1千9百名兒童與家庭，感謝劍湖山渡假大飯店第4年與展望會一起關懷在地兒童就學的需要，以及減輕家長在教育費用上的重擔，也邀請民眾一同與劍湖山渡假大飯店及台灣世界展望會同行，透過定期捐款1000元投入國內兒童學習的需要，或以每月2000元資助一名國內孩子能穩定就學追尋夢想。

「綠色樹下，堆滿禮物，彩色卡片，圍繞火爐，笑容在人們的臉上流露，喜樂從音符滑出」公益住房專案開跑活動，今日由雲林地區10名兒童以「最美的禮物」這首歌曲揭開序幕，更由劍湖山集團總經理王瑞堂手中，將公益住房專案提撥的合作支票致贈給台灣世界展望會中區辦事處區處長胡婉雯，代表今年公益合作提案正式開啟。

劍湖山集團王瑞堂總經理表示，歲末年終是一個分享祝福與傳遞關懷的時刻，劍湖山渡假大飯店與台灣世界展望會攜手關懷雲林地區弱勢兒童在就學上的挑戰，三年來也感謝顧客對於劍湖山渡假大飯店的支持，一同攜手捐款近16萬元、投入在雲林地區弱勢學子的需要，更結合飯店專業透過房務體驗與餐點製作等開啟兒童的視野。今年在聖誕節前結合社工方案活動邀請小朋友前來製作薑餅屋及薑餅人，期望也讓孩子們提前感受聖誕節的喜悅氛圍。

劍湖山渡假大飯店主廚與飯店夥伴一起帶著10名小朋友動手裝置屬於自己的薑餅人及組裝薑餅屋，每個孩子臉上都充滿著躍躍欲試的神情，有的先用糖霜點上薑餅人的眼睛，有的在薑餅人身上放上色彩繽紛的鈕扣，其他的小朋友則是與飯店夥伴分工合作建造薑餅屋。

(工商 )