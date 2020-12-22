台中新社葉家老屋改造成功，福興社區發展協會列入導覽新景點，開放預約參觀，並提供手沖咖啡讓遊人歇腳拍照。（王文吉攝）

葉九錫利用裝潢剩料，將老家的閒置房間改造成為招待所吧檯，提供兄弟姊妹回來小酌，並以3D彩繪美化。（王文吉攝）

葉家最早是土角厝，後期增建磚牆。葉九錫使用水泥混合石膏，創作12星座浮雕，「素人藝術家」名聲不脛而走。。（王文吉攝）

葉九錫利用強化玻璃廢料，一片一片拼黏天花板，取代傾頹的屋頂瓦片，再從灌溉溝渠引水，放養觀賞魚，社區居民大讚「空中魚屋」。（王文吉攝）

葉九錫利用強化玻璃廢料，拼黏「空中魚屋」，取代傾頹的屋頂瓦片，再從灌溉溝渠引水，放養觀賞魚。（王文吉攝）

葉九錫利用強化玻璃廢料，拼黏「空中魚屋」，取代傾頹的屋頂瓦片，再從灌溉溝渠引水，放養觀賞魚。（王文吉攝）

葉九錫改造年久失修的祖厝，無師自通3D彩繪海賊王、國王企鵝、雲豹、松鼠及鯨豚等。（王文吉攝）

葉九錫改造年久失修的祖厝，無師自通3D彩繪海賊王、國王企鵝、雲豹、松鼠及鯨豚等。（王文吉攝）

台中新社不是只有花海，還有現代老萊子。62歲葉九錫原在桃園開汽車修配廠，5年前返鄉照顧失智老母親，閒暇之餘3D彩繪百年祖厝，並打造「空中魚屋」取代傾頹屋瓦。葉母看著老屋煥然一新，還有魚群在頭上悠游覺得新奇，心情隨之愉悅，鄰里盛讚「現代老萊子娛親」。

葉家有7個兄弟姊妹，葉九錫排行第三。5年前獨居新社的九旬葉母車禍骨折，加上大腦退化，手足討論後，集資推派葉九錫返鄉照顧。葉九錫捨不得媽媽獨居，自嘲自己脾氣好，並準備許多益智玩具，刺激腦力返老還童的媽媽，3D彩繪及空中魚屋則是他的閒暇之作。

葉九錫說，照顧媽媽不會累，但是有點無聊，朋友建議他找事做，於是捲起袖子整理百年老屋。葉家最早是土角厝，後期增建磚牆，日漸傾頹，葉九錫利用裝潢剩料，將閒置房間改造成招待所吧檯，提供兄弟姊妹回來小酌。

葉九錫接著使用環氧樹脂、壓克力顏料進行3D彩繪，無師自通完成海賊王、國王企鵝、雲豹、松鼠及鯨豚等，屋外使用水泥混合石膏，創作12星座浮雕，「素人藝術家」不脛而走。

葉家祖厝年久失修，屋頂瓦片坍塌、採光罩毀壞，葉九錫利用超商整修拆卸下來的強化玻璃，一片一片拼黏天花板，再從灌溉溝渠引水，放養金魚、錦鯉及石賓、溪哥等溪魚等，社區居民參觀嘆為觀止，稱讚「空中魚屋」。

葉九錫說，魚屋從前院地面延伸到浴廁天花板，活水全年流動，不需要加蓋，夏天具隔熱效果。至於靈感從何而來？葉九錫謙虛說，現在網路很方便，除了看影片自學，不會的就請教網友，而且自己開過汽車修配廠，專修引擎板金，也曾在夜市賣電器，有些基礎。

葉家以前開中藥房，葉母是鄰里口中的「先生娘」。葉九錫說，媽媽很愛漂亮，家裡都是花花草草擺飾，自己動手改造老屋，媽媽看到有點成果，心情跟著愉悅，常常坐在前院餵魚，上廁所看到天花板也有魚群群悠游，剛開始覺得滿神奇，後來就見怪不怪了。

福興社區發展協會理事長彭文欽表示，葉九錫放棄在外工作，回鄉當「老萊子」陪伴母親，孝心令人敬佩；新社花海日前落幕，當地知名梅花隧道、李花祕境元旦起接續登場，改造成功的葉家老屋列入社區導覽新景點，開放預約參觀，並提供手沖咖啡讓遊人歇腳拍照。

(中時 )