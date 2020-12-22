梵蒂岡消息人士今天表示，2名親近天主教教宗方濟各（Pope Francis）的樞機主教感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）表示，教廷賑濟所負責人、波蘭籍樞機主教約斯基（Konrad Krajewski）「確診2019冠狀病毒疾病」。

57歲的約斯基有肺炎症狀，目前待在義大利羅馬（Rome）一家醫院觀察中。

官員正嘗試確認約斯基近期接觸史，但眾所周知他固定會與教宗見面。

一名梵蒂岡消息人士告訴法新社，78歲的義大利籍樞機主教、梵蒂岡城國主席貝爾泰羅（Giuseppe Bertello）也確診。

法新社報導，84歲的教宗方濟各以熱愛親近信徒聞名。儘管毗鄰梵蒂岡的義大利疫情特別嚴重，教宗仍不願戴口罩。

教宗昨天與梵蒂岡職員見面時曾摟抱一名嬰兒，當時教宗和侍從都沒戴口罩。

(中央社)