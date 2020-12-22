遠通電收今日宣布，與國泰產險推出首創「高速公路碰撞險」，提供用路人車輛在國道上更多保障。即日起，民眾可經由uTagGO APP購買「高速公路碰撞險」。
高速公路電子收費（ETC）計程收費明年將邁入第8年，eTag全台擁有逾730萬用戶。國泰金控副總經理梁明喬表示，業界首創「高速公路碰撞險」，最大特色便是讓客戶實際「走多少用多少」，於一年期保單中購買固定5000公里作為保障里程，客戶開車上高速公路並透過eTag感應時才開始扣抵公里數。當發生擦撞等事故造成損失或不便，即定額理賠5000元補償金。另，若一年內里程未扣抵完，還將依比例自動退還保費給客戶。
遠通表示，12月起繼六都全面開通eTag路邊停車費代扣服務後，新竹市也預計1月正式加入啟用，將提供民眾一站式的停車體驗。民眾現在除了可以加入uTagGO會員投保高速公路碰撞險外，同時也可透過 APP申辦eTag智慧停車服務，可立即享全台逾500場uTagGO合作停車場，以及台北市59場公有停車場自由進出使用。
(中時 )
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