新冠肺炎再度出現本土個案，是確診的外籍機師在台外出時的接觸者。對於疫情升高，蔡英文總統及行政院長蘇貞昌連日來密切關切並指示各部會積極提出因應作為。交通部長林佳龍近日來與相關單位會商後，今（22）日於交通部召集所屬單位召開防疫應變會議，會中指示：

一、交通部民航局全力配合並協助中央流行疫情指揮中心，對未依防疫規定落實居家檢疫及自主健康管理之航空業從業人員，由主管機關依傳染病防治法規定予以裁罰。

二、交通部民航局應確實要求航空公司，嚴加落實經指揮中心核定的「國籍航空公司實施機組人員健康管控強化措施作業原則」。若有監管漏洞，將追究責任，除依傳染病防治法裁罰，情節嚴重者，將不排除對未落實防疫規定之業者的提出限縮航班等行政處分。

三、鑑於國際疫情擴大，交通部各所屬單位，要求大眾交通運輸落實指揮中心公布之秋冬專案。除戴口罩、量體溫，亦請相關單位協調各場站提供消毒用酒精等裝置，並全力提高場站櫃台、座位、廁所及車廂內之清潔頻率。

四、由交通部及所屬單位舉辦之大型活動（包括元旦迎曙光、台灣燈會），主辦機關應協調相關合辦、承辦與協辦單位，依照中央流行疫情指揮中心的專業指引，及早研議包括總量管制在內之各項防疫措施。

五、交通部觀光局應加強要求旅行社，對冬季團遊補助、春節疏運孝親專案、以及一般出團，在交通、食宿、集體行程等遊程中，落實防疫旅遊之相關規定。

林佳龍責成政務次長王國材23日召集會議，確認各單位防疫整備及落實情形。

(中時 )