中央流行疫情指揮中心今（22日）公布國內新增1例COVID-19本土確診病例（案771），為一名30多歲女性，是案765紐籍機師的密切接觸者。同事抱怨他在機上不愛戴口罩還狂咳嗽。陳時中坦言，由於個案的「機長」身分，讓同事對他敢怒不敢言，所以沒有符合《傳染病管制法》規定，「經勸阻」不聽者應受罰。對此，奇美重症加護醫師陳志金感嘆：航空界的階級文化似乎還是很難打破。

據了解，這名60多歲紐西蘭籍機師是長榮航空機長，資歷豐富，指揮中心推斷他為日前航空器群聚感染源頭，已造成2名機組人員感染。不過卻有著不愛戴口罩的壞習慣，甚至被同事（案760、案766）批說他在在機上全程狂咳。

對此，媒體詢問是否能夠針對案765在機上不戴口罩能否進行開罰，不過陳時中指出，根據《傳染病防治法》，民眾未戴口罩經勸導後仍未遵守規定，可開罰3千到1萬5千元。但由於案765身分是機師，稱當時咳嗽是「機上空器很乾」，又沒有同事敢勸阻，因為沒有「經勸阻不聽」，在開罰上有困難。

陳志金也對航空界的階級文化感嘆表示，「因為他是機長，沒有人感勸他」。坦言航空界的CRM（Crew Resource Management：機組資源管理），似乎還是很難打破的觀念。不過這名紐籍機師在疫調時涉嫌不實回報與案771接觸史，後來也遭桃園衛生局以違反《傳染病防治法》重金開罰30萬元。

奇美重症救護醫師陳志金也坦言，航空界的CRM（Crew Resource Management：機組資源管理），似乎還是很難打破的觀念。(摘自陳志金臉書)

(中時新聞網)