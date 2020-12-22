味全(1201)台灣本業「春天」真的來了！味全表示，今年包括林鳳營鮮奶、每日C果汁、貝納頌咖啡、味全高鮮味精四大核心品牌，銷售表現都不錯，加上其他潛力品牌如萬丹鮮奶、健康廚房系列等助攻，累計前三季台灣食品事業獲利近1.7億元。法人估，隨著味全品牌力逐漸提升、末端售價回歸合理，毛利率有撐，台灣本業全年可望賺逾2億元，睽違六年終於重返獲利！

味全近年積極調整體質，除了陸續處分閒置資產、減債減息減虧，更聚焦核心品牌競爭力，讓促銷費用合理化、價格回歸常態，藉此提升毛利率，與此同時，銷售業績仍維持穩定成長，累計前三季台灣食品事業營收正成長3％，毛利率也增加4個百分點，顯示品牌修復工程效益顯現，推升營收、獲利同步增長。

然而，受大陸事業影響，味全今年前三季合併營收139.42億元，年減9.7％；毛利率29.3％，略減1.8個百分點；營業利益4.84億元，年減2.4％。味全表示，主要是當地受新冠肺炎疫情影響，流動消費人口減少，加上匯率升值因素影響所致。

另外，味全今年前三季歸屬於母公司稅後淨利3.23億元，年減75％，每股稅後盈餘0.64元，少於去年同期的2.55元。味全指出，主要是去年首季認列處分埔心牧場的一次性收益，若排除該業外影響，獲利則是正成長。

從營收占比來看，今年前三季味全台灣食品事業占42％、大陸食品事業占54％，其他非食品事業占4％。以此可見，大陸市場仍是味全兩岸食品布局的重要戰略區域，儘管前三季大陸事業營收衰退，但11月單月營收已恢復正成長。

不僅如此，味全在大陸也切入電商平台銷售，儘管目前占比不高，但成長快速；生產基地部分，繼杭州廠、廊坊廠、廣州廠後，味全目前正在進行蘇州廠的建設，總投資逾20億台幣，預計2022年完工投產，屆時將成為味全在大陸規模最大、最先進的廠房，可望再挹注營運表現。

(工商 )