台南市長黃偉哲宣布南市圖新總館明年1月2日啟用，吉祥物蛙寶首度公開亮相。(曹婷婷攝)

南市圖新總館吉祥物蛙寶首度公開亮相。(曹婷婷攝)

萬眾矚目的台南市立圖書館新總館，歷時3年籌備興建終於將在2021年1月2日啟用，台南市長黃偉哲今天介紹總館十大特色，吉祥物蛙寶以永康三崁店保育類諸羅樹蛙為靈感，首度公開亮相，可愛模樣吸引大家拍照合影。

黃偉哲說，市圖新總館可說「比誠品還要誠品」，比起原總圖，新總館提供一個非常好的閱讀空間，甚至可以在這邊買書、喝咖啡，歡迎民眾明年1月2日一同前來開箱，未來新總館不只是文化地標，勢必也將成為熱門觀光景點。

開館2日除了一系列的舞台表演、大型歌舞偶劇、閱讀闖關攤位，還有小朋友最愛的巧虎琪琪首度戶外演出，等著大小朋友一起來打開這座知識寶庫。

文化局長葉澤山表示，新總圖是一座未來圖書館，不只有全國最大自助取還書區，24小時皆可自助取還書，更以線上預約系統讓民眾進行自修室及座位借用，使用更便利；此外，新總館更是一座美術館和博物館，除了開館時與故宮合作新媒體藝術展，讀者將會在館內許多角落發現藝術作品及藝文展覽。

他說，1月2日至3日開幕活動相當精彩，有一系列表演、大型歌舞偶劇、閱讀闖關攤位及閱讀五感園遊會等，而首日更邀請小朋友最愛的巧虎琪琪戶外演出《歡樂魔法派對》，第2天則由OPEN家族帶來《OPEN！拯救耶誕大驚奇》。

新總館十大特色包括對親子最有吸引力的B1兒童區，除了整層為兒童閱讀區域，圖書以圖形化標示，讓孩子容易辨識主題，找書更直覺；另設有0-5歲幼兒「說、唱、讀、寫、玩」五感探索區，以說故事、塗塗畫畫、唱兒歌、玩繪本，啟蒙孩子的閱讀力。

主建築戶外設有兒童閱讀公園，占地達1.8公頃，未來將規劃共融式遊具、遊戲沙坑、五感遊戲場，讓閱讀延伸到戶外。

此外，新總館更有多項首創紀錄，包括是首座設烹飪教室的圖書館，讓台南美食文化從書架延伸到餐桌；更是首座有獨立書店進駐的圖書館。4樓有創客空間，創公共圖書館之先，提供皮雕、縫紉、攝影設備，鼓舞自造風潮。

2樓數位學習區提供進階電腦設備、影音剪輯、文書作業軟體及3D列印機，市民可自主學習數位技能。4樓規畫「名人堂」，運用多媒體互動裝置展出200多位前人貢獻台南的身影。它同時也是一座美術館，懸掛於大廳天井的「陣風」、兒童區「閱讀書籍←→穿越時空」、24小時取還書區外牆的「時間．存在」共三大公共藝術作品。

(中時 )