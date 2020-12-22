案771的廣達集團女員工遭案765的紐籍機師傳染確診新冠肺炎，打破台灣本土253天零確診紀錄，引發民眾恐慌，至於機師沒誠實告知接觸及活動史，則是遭桃園衛生局開罰30萬元。對此，宅神朱學恒今(22日)晚間則在臉書直播痛批，「一顆紐西蘭屎壞了一鍋粥」，而且現在台灣還在幫這個紐西蘭屎付醫藥費！
桃園市衛生局透露，確診機師和廣達集團女員工接觸，是經警政調查活動軌跡才發現兩人曾有4天密切接觸，因他未詳實告知接觸史及活動史，防礙防疫措施介入時機，造成傳染他人及社區感染風險，將依傳染病防治法加重處分30萬元。
宅神忍不住批，一個紐西蘭籍伊朗裔長榮機師，一手毀了台灣所保持的世界上最長的零確診紀錄，讓台灣股市市值蒸發幾千億；且根據最新的消息，這個機師在機上有被提醒和要求，只是他還是拒絕戴口罩，宅神直言，「這樣就沒有衛福部長陳時中所說的沒人提醒他，那就可以繼續重罰，而且罰30萬應該要一案一罰，隱匿一個去過的地方，就罰一次！罰到他光著屁股回紐西蘭！」
宅神強調，可以重罰這名紐籍機師，「罰他個300萬，罰到沒有錢穿褲子回去」、「且如果我們治不了他，那還能嚇阻的了誰？」
文章來源：宅神臉書
(中時新聞網)
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