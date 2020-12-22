朝野將在24日於立法院進行萊豬表決大戰，國民黨除了23、24日發動繞立院護食安活動，今晚也在臉書粉專公布民進黨籍62位立委的辦公室電話，呼籲反對萊豬的民眾致電綠委辦公室施壓，要求綠萊在24日投下反對萊豬進口行政命令的反對票，展現人民拒絕萊豬的意志。

國民黨表示，12月24日在立法院將要表決萊豬進口的行政命令，一旦表決通過，明年1月1日萊豬就要進入台灣。現在的民進黨立委，心中只有黨意沒有民意，不論過去多麼反對萊克多巴胺，如今已經通通變成萊豬立委，更惡劣的是，蔡政府完全沒有做好配套，弄一個毫無約束力的貼紙、堅決反對萊劑含量標示、做半套的赴美查廠，一切作為都只是要讓國人吃到萊豬的手法而已。

國民黨指出，此時此刻，我們應該為家人守護食安。拿起你手邊的電話，打給自己選區的民進黨立委，告訴他們人民反對萊豬的決心，用民意的力量，對民進黨立委施壓，讓他們知道，星期四投下萊豬進口的贊成票，必然會失去人民的支持與信任，這就是民主的力量與價值！

國民黨強調，守護食安的戰役，國民黨絕對不會缺席，除了國民黨籍立委將會死守議場，阻止民進黨團的多數暴力。明天下午五點半，我們也會在立法院群賢樓 (濟南路)發起「守護食安之夜」，所有護食安、拒萊豬的好朋友，都在這裡靜坐、守夜；12／24立院表決當天，我們則會啟動「全民繞行立法院」，凝聚全民的力量，對蔡政府、民進黨團，發出最強烈的抗議。

(中時 )