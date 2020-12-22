檢廉偵辦勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文貪汙、炒股案，繼為勞動基金代操的復華投信被查出參與炒股，另一家為勞動基金代操的統一投信，竟然拉抬遠百股票，將統一投信資深副總經理闕志昌、基金經理人郭士慶、孫民承及研究員俞建業約談到案，並向法院聲請羈押禁見，北院審酌後，裁定闕志昌以250萬元、孫民承200萬元、郭士慶80萬元、俞建業30萬元交保，限制住居、出境、出海8月，不得與共同被告及公司等相關人士討論本案案情，違反即押。北檢則表示收到裁定理由後研擬是否提抗告。

據透露，游迺文是利用其對統一投信公司接受基金運用局全權委託的代操業者，擁有管理、督導及考核等權限，分別違法不當指示統一投信人員闕志昌，違背專業投資判斷，以統一投信公司接受全權委託代操的勞動基金資金，各自進場大量買進遠百公司股票，藉以讓寶佳集團執行長唐楚烈、投資主管邱裕元等人順利出脫持股套現獲利。

(中時 )