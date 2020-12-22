在家樂福亂尿尿、抽菸的高雄屁孩慘了！警方根據監視器循線追查，發現共4男1女同行，相關涉案人下午陸續到案說明，家樂福業者也已做筆錄準備提告，全案將依刑法毀損罪偵辦。家長強調，將會帶著孩子到家樂福分店當面道歉。

涉案的2名少年22日下午在家屬陪同下到案，警方調查，發現還有另外2男1女與他們同行，涉案人已經陸續到案說明，稱他們是因為尿急又好玩，所以做出此脫序行為，沒想到掀起這麼大的風波。業者也到警局作筆錄準備提告，全案將依刑法毀損罪偵辦。

涉案的2名少年在警局一再表達悔意，也願意接受應有的處罰。另陪同前來的少年母親，也在警所斥責孩子的不對，也說會帶著小孩向家樂福致歉。

昨(21日)有網友在網路論壇《Dcard》貼出IG限時動態爆料，2名疑似高中年紀的男學生，竟在高雄家樂福鼎山店內公然就地對著貨架小便，甚至還坐在地板上抽菸，同夥更高調PO網炫耀，過程中還充斥彼此嘻笑的聲音。

據了解，事件曝光後，家樂福已於昨夜6時許向警方報案；警方表示，2名男子在賣場走道上隨意便溺，一共造成14包泡麵汙損，無法上架販售，調閱監視器畫面後，陸續通知相關涉案青少年到案說明。

警方指出，賣場隨地便溺行為，已經造成商家商品毀損、導致不堪使用，全案除了依毀損罪嫌送辦外，也會通報少年隊列案追蹤，另因全案已就刑法毀損罪嫌送辦，社維法部份將被刑法吸收，警方不會再依社維法開罰。呼籲民眾切勿以身試法。

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

(中時新聞網)