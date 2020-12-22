英國發現傳染力更強的變種新冠病毒引發恐慌，民眾不敢上街，大街上一片空蕩蕩的。（圖／美聯社）

今天台灣出現253天以來首例新冠病毒本土確診病例，終結了全球最長的連續無病例記錄。而就在這兩天，英國科學家公布了新發現的變種新冠病毒，指稱該病毒增生速度較以往快70%，這項研究經過德國病毒學家驗證後表示「情況確實不太妙」，所幸目前沒有跡象顯示疫苗效力受到影響，患者病情也不會更嚴重，現有防疫措施仍然有效，但疫情嚴重地區傳播速度會更快。

英國科學家發表新冠病毒變異種B.1.1.7的研究結果後，引發民眾極大恐慌，世界各國立即對英禁航，連已到港的貨運都受到影響而無法卸貨。美國傳染病學者福奇認為，這個變異種如果已經傳到美國，他一點都不會覺得驚訝。言下之意是如果傳到其他國家，顯然也是很正常的事。變種病毒雖然由英國科學家發現，但可能早已在其他國家流行開來，只是尚未發現它的存在而已。

英國多佛港因變種新冠病毒疫情爆發被迫關閉，大量的貨車堵塞在港外公路上無法進港卸貨。（圖／美聯社）

《德國之聲》引述病毒學家的說明稱，新冠病毒是變異速度較為緩慢的病毒，大約每個月只會出現1~2個變異。但英國發現並命名為B.1.1.7的病毒株變異較快，出現了前所未有的17個突變，包括14個氨基酸突變和3個蛋白質構件消失。其中8個突變發生於病毒包膜表面的棘突蛋白。

病毒專家指出，其中一個被命名為「N501Y」的突變最為關鍵，它是蛋白質結合點的一個氨基酸變異。實驗結果顯示，N501Y突變可增加病毒對人體細胞主要對接點ACE2受體的親和力，亦即增加病毒蛋白質進入人體細胞的能力。此外，病毒結合位點的N439K和Y453F突變也有類似作用。這些位於棘突蛋白結合點的突變除了可以讓病毒更容易進入人體外，還可以增加其增生力，讓病毒更具傳染性。

9月20-21日首次在英國南部和倫敦的樣本中發現B.1.1.7.變種新冠病毒株，目前在英國已確認有1600個病例。英國政府首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）上表示，11月中旬倫敦檢測的新冠病例中約26%感染了這種病毒株，到12月第2周，倫敦測試的病例中就有60%感染此種病毒株。

研究認為，新冠病毒同時出現大量變異必定產生於特殊條件下。他們推測，有的免疫力較差的病人感染期長達數月，體內攜帶大量病毒，如果這種長期慢性感染病人再接受含有抗體的康復者血漿治療，就可能導致特別活躍的增生力高的病毒發生變異並傳染給他人。

新發現的變種病毒增生速度較過去快70%，專家認為情況不妙，但幸運的是，疫苗仍不受影響，戴口罩與減少接觸仍有效防止變異病毒擴散。（圖／杜宜諳攝)

英國科學家初步研究結果指出，和原始毒株相比，B.1.1.7.變種新冠病毒株的增生速度要快70%，代表病毒傳播能力的R值（一個感染者平均傳染人數）要高出0.5-0.7。新冠病毒的R值原本大約為3.5，R值若低於1，新增感染人數才會下降。

Neue Daten zur B.1.1.7-Mutante (heute veröffentlicht). Das sieht leider nicht gut aus. Positiv ist, dass Fälle mit der Mutante bisher nur in Gebieten zunahmen, wo die Gesamtinzidenz hoch oder ansteigend war. Kontaktreduktion wirkt also auch gegen die Verbreitung der Mutante. https://t.co/s3Wd3X7ukF — Christian Drosten (@c_drosten) December 21, 2020

此外，研究人員認為，B.1.1.7新冠變種病毒株變異幅度非常劇烈，因此病毒增生速度較過去快70%。德國病毒學家德羅斯登(Christian Drosten)在推特發文說，「很令人遺憾，看起來情況不妙」，但比較幸運的是，目前只在總發病率較高或正在上升的地區，變種病毒的病例有所增加。因此減少接觸還是可以有效防止變異病毒擴散。

報導還說，原先英國專家擔心可能要採取更為嚴格的防疫措施才能控制住變異種病毒。研究者指出，還好變異病毒看來不會對疫苗效力產生影響，目前也還沒有明確證據表明新毒株更兇險，或讓患者症狀更嚴重。

(中時新聞網)