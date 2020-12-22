《路透社》21日引述內情人士指出，蘋果自駕車最快將於2024年問世，將採用突破性電池設計，並對外採購光學雷達(Lidar)傳感器，消息一出激勵蘋果股價止跌翻揚，並帶動生產光學雷達傳感器的公司Velodyne與Luminar股價狂飆。

報導出爐後激勵蘋果21日股價收高1.2％，報128.23美元，一舉收復盤中挫低2.5％失土。

蘋果擬為消費者推出自駕車的消息出爐後，電動車大廠特斯拉(Telsa)股價由紅翻黑，終場大跌6.5％，報649.86美元。特斯拉在21日正式成為標普500指數成分股。

蘋果於2014年啟動自駕車計畫，儘管市場傳聞多年，蘋果自駕車卻只聞樓梯響，遲遲沒有現身。

根據熟知內情人士透露，蘋果有意繼續推行自駕車計畫，配備「突破性」電池設計的自駕車最快可望於2024年推出。蘋果的電池設計據稱能夠降低成本，並提高行駛距離。蘋果對此消息不予置評。

不過另外兩名消息人士亦警告，受到新冠肺炎疫情的影響，蘋果的自駕車生產工作也有可能延後至2025年或更晚。

報導指出，蘋果決定尋求外部夥伴提供自駕系統零件，其中包括光學雷達傳感器，帶動Velodyne與Luminar股價暴衝，兩家公司股價21日收盤分別躥升近23％與逾27％。

光學雷達是自駕車的重要零件，可讓電腦取得自駕車周圍的3D影像，傳感器可測量物體與自駕車的距離或速度，避免自駕車發生碰撞。

值得一提的是，報導並未提及潛在供應商名稱，而且蘋果也有可能自行設計光學雷達傳感器。新版iPhone和iPad的鏡頭模組便是採用蘋果的光學雷達傳感器。

(工商 )