英國傳出新冠病毒突變引發全球恐慌，逾40個國家對英國祭出禁航令，鄰近的法國也暫時切斷與英國的交通往來，貨櫃卡車被阻擋在邊界附近，恐影響民生物資供給，讓瀕臨無協議脫歐的英國，提前體驗到未來硬脫歐後可能的亂象。

距離英國正式與歐盟分道揚鑣剩不到10天，脫歐貿易協商依然卡在漁權爭議，但英國疫情惡化，無須等到硬脫歐噩夢成真，英國人就先面臨無協議脫歐的混亂局面。

憂心英國變種新冠病毒向全球擴散，歐洲多國、加拿大、俄羅斯、印度、香港等40多個國家地區，宣布禁止英國航班入境。法國政府也對來自英國的人員和貨運，祭出48小時禁令。

零售業者趕在脫歐過渡期結束前囤貨，加上耶誕節訂單大增，近幾天來貨運出現大塞車。美國有線電視新聞網(CNN)記者目擊，在離法國最近的英格蘭東南部多佛港(Dover)附近，貨櫃車回堵超過10英里，卡車司機苦等好幾個小時。

英國超市及供應鏈專家警告，如果法國不盡快解禁，恢復英法間的海陸空交通，部分產品可能會告缺貨。英國超市已出現貨架被搶購一空。

英國連鎖超市Sainsbury's表示，目前的存貨量應付耶誕節需求雖綽綽有餘。但該超市警告，倘若情況未立即好轉，一些生鮮蔬果恐怕會短缺。

英國連鎖超市龍頭特易購(Tesco)周一指出：「本周稍後萵苣、花椰菜、柑橘等生鮮類可能減少供貨，但不是今天或明天。」

英國首相強生為安撫民心，在周一的記者會上表示，他已電話聯繫法國總統馬克宏，雙方正致力盡快解決。他強調英國超市供應鏈「強而有力」，絕大部分食物藥品的供應如常。

英國廣播公司(BBC)引述法國歐洲事務部長博納(Clement Beaune)的話報導，英法會宣布達成協議，本周三前重新開放兩國的貨運交通。

(工商 )