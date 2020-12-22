被封為「新疆四美」的大陸女星迪麗熱巴，日前以一襲爆乳金色亮片吊帶裙現身2020騰訊星光大賞，火辣身材讓人移不開眼睛，同時也被注意到她在上台領獎時，全程以手捂胸，此舉也遭網友吐槽「既然怕走光為啥要穿低胸的禮服呢？」

迪麗熱巴近來出席各大活動，打扮越來越火辣，近日更以一襲爆乳開高衩的金色亮片吊帶裙，加上明顯回春的高顏質，讓她力壓老闆楊冪，獲封當晚盛典最美女星。

迪麗熱巴領獎全程捂胸惹議。(取自微博)

不過她在與羅雲熙上台領取年度人氣電視劇演員獎時，卻因為全程捂胸舉動，引發網友兩極評論，「穿都穿了，在捂什麼呢」、「這有啥好擋的」、「好傢夥，手動打碼」、「這波被壓住了」、「穿什麼都沒法自己決定的吧，害羞又不是啥問題」、「做作」。

典禮攝影師專業特寫。(取自微博)

不忍迪麗熱巴遭誤解，就有粉絲心疼PO出迪麗熱巴領獎時，攝影師特寫其胸部畫面截圖，為女神叫屈，「迪麗熱巴上去領獎那個鏡頭，就是直接特寫胸部誒，如果她沒捂真的蠻吃虧的」，直言迪麗熱巴原本就有捂胸習慣，而且怕走光很正常吧。

另外，迪麗熱巴的老闆楊冪當天也出席了同場活動，在走紅毯的時候，更因為天氣太冷加上一手捂胸的動作不方便，直接拒絕了在背板簽名的要求。

(中時新聞網)