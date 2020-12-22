大葉高島屋今日在臉書發出聲明，表示將於今日閉店後自主消毒，且明(23日)起實施體溫測量及出入口管制。(圖翻攝自大葉高島屋臉書)

時隔253天的本土零確診在今日破功，而全民公敵案765及案771也被調查出，兩人自12/8至11日密切相處，足跡遍及天母新光三越、SOGO以及南崁好市多。對此，天母大葉高島屋今日在臉書發出聲明，表示將於今日閉店後自主消毒，且明(23日)起實施體溫測量及出入口管制。

據了解，天母地區的百貨共有3家，而案765及771在短短4日內就拜訪了其中2家，對此，大葉高島屋發出聲明表示，為提供顧客安心及安全購物環境，今日閉店後將進行全面清潔消毒，明起除了進行出口管制，也僅開放部份樓層出入口及洗手間，進入館內也要配合量體溫。

公告貼出後，大批網友讚翻這樣的做法，認為大葉高島屋超前部署，留言一面誇讚，「棒棒的，天母的扛霸子！」、「還是天母大葉高島屋最棒了！」、「讚！超前部署」、「謝謝你們的用心」。此外，更有不少網友向辛苦的工作人員道謝。

對此，胸腔重症醫師蘇一峰也心有戚戚焉地在臉書指出，天母生活圈3家百貨公司中獎2家，「剩下高島屋」，更在文末強調，自己就在距離最近的陽明醫院服務。貼文發出後，底下網友難忍怒氣，直指案765及771外出的時間恰巧碰到用餐時段，「去的時間點應該不是血拼，是用餐（大家都沒戴口罩的時候），而且遠東天母SOGO有大部分外國人都很愛吃的店，希望他不是去那裡用餐，要不然影響可大了」。

(中時新聞網)