諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽進入淘汰賽，高雄桃源回家兩天後重返嘉義。64強賽遭遇桃園新坡，局局都有分數進帳，5局打完以7比1輕鬆勝出，展現布農軍團的兇猛火力。下午再以12比0強壓中大紅襪A，順利挺進16強。

桃源全場敲出6支安打，有4支二壘安打，第7棒曾子維貢獻兩支，顏承君、顏浩恩各有一支，合力演出軟式棒球罕見的長程砲火。開路先鋒顏承君先發4局，12上12下，送出4次三振，他自評投球表現85分，雖然控球不理想，但沒有讓對手得分，「就丟進去給他們打，反正軟式不好打。」

桃源陣中親戚關係濃厚，有5位姓顏，幾乎全隊都有家族血緣，像5局下登板的左投顏臣楓，其實是6年級游擊手顏誠諾的叔叔；也因為球員們幾乎從小一起玩到大，所以這批算是陣容整齊、默契佳。

同校內戰的戲碼也在諸羅山盃32強戰真實上演，兵分二路的桃園錦興進行A、B隊對決，雖是熟人，仍被教練要求全力以赴。最終錦興B以16比1淘汰錦興A，有小朋友在輸給自家人後流下不甘心的眼淚。

報名時教練團進行分組，B組以6年級主力搭配少數5、4年級生，A組則由平常比較少出賽機會的6年級帶領學弟。總教練劉裕安表示，抽籤也沒想到會碰在一塊，抽出來才發覺可能會內戰，「也不知道兩隊會一路打上來，其實B隊的籤表還比較硬。」

劉裕安透露，平常在校內沒有進行組內練習賽，諸羅山盃是第一次互相交手。兩邊都有家長來看比賽，所以吩咐學生一樣要認真打，無論球員還是家長都火藥味十足。

陣容較佳的B隊輕鬆勝出，A隊小選手難掩失望，有的甚至當場落淚，還要教練帶他們去夾娃娃才轉換心情，「其實他們打到這已經很好了，本來我以為兩場就回家。」

後來教練又宣布好消息，原本兩隊一早打包好行李，誰輸誰就要當晚回桃園；但學校通融比賽打完已太晚，兩隊都可以繼續留在飯店過夜。

(中時 )