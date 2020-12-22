衛福部長陳時中以「保密協定」為由，拒絕說明台灣何時可以拿到疫苗施打；國民黨立委賴士葆爆料「現在不公開，因為很多綠營派系等著分食利益，還沒喬好。」國民黨醫療委員會主委蔡明忠說，醫界有很多耳聞，但沒證據，他只能說醫界普遍質疑「台灣是醫療、生技大國，為何從快篩試劑、疫苗研發，都落後國外那麼多？完全沒道理。」

「越是公開透明，代表問題不大；反之，就越有問題。」蔡明忠說，當初快篩試劑，醫界就耳聞某些廠商做出來卻拿不到證照，如今疫苗在其他國家已發展到一定程度，台灣是醫療大國，為何進度那麼慢？立委可以具體質疑利益沒喬好，但他只能提出醫界質疑台灣落後國外那麼多，完全不合理。

蔡明忠說，現在已出現第一個本土案例，後面狀況如何，令人擔心，政府又不肯說清楚疫苗的情形，以及為何台灣疫苗做不出來。要不要做與有沒有能力做，是兩件完全不同的事，他只能說「醫界普遍質疑，台灣有那麼強的醫療及生物科技，為何疫苗國家隊會落後國外那麼多？」

(中時 )