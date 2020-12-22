英國疫情急速升溫，但美國國會終於通過規模9000億美元的經濟刺激法案，讓美國經濟復甦獲得支撐，加上美國國會另通過 1.4 兆美元聯邦支出，維持美國聯邦機構運作，但英國脫歐談判又出變數，美股期指盤前表現不一。道瓊工業平均指數周二(22日)開盤下跌24.09點、以30,192.36點開出。

截至台灣時間22日晚間10點35分，道瓊指數下跌83.40點或0.28%、暫報30,133.05點；標普500指數下跌4.44點或0.12%、暫報3,690.48點；那斯達克指數上漲28.17點或0.22%、暫報12,770.68點。VIX指數則是下跌0.91 點或3.62%、暫報24.25點。

4大科技巨頭僅蘋果上漲，漲幅逼近3%、暫報131.96美元。電動車大廠特斯拉繼周一首度列入標普500指數成分股後，投機客持續獲利了結出場，早盤股價下跌10.86美元或1.67%、暫報639美元。

台積電ADR股價0.010美元或0.0095%、暫報104.85美元；聯電ADR股價下跌0.19美元或2.20%、暫報8.23美元。

英國脫歐談判上再度面臨困境，由於漁業協議雙方仍談不攏，英鎊匯價持續走跌，因為市場預期無協議脫歐的機率增加。《路透》報導，蘋果似乎正在重新啟動自駕車研發計畫，最快將在2024 年生產1款搭載突破性電池技術的自駕車至於《華爾街日報》引述1筆資料，顯示臉書與Google曾協議，一旦雙方在網路廣告市場面臨反壟斷訴訟，將相互協助度過難關。

(中時新聞網)